Russisch vrachtschip na half jaar nog steeds vast in Terneuzen

Het schip ligt sinds 15 mei aan de kade in de Massagoedhaven. Schuldeisers hebben beslag laten liggen op de bezittingen van de eigenaar, rederij Murmansk Shipping Company. Aan boord waren destijds 21 werknemers. Die konden niet weg, want dan zouden ze contractbreuk plegen.

Vertroetelen

Inmiddels is een aantal bemanningsleden naar huis, vertelt Leontine Verhoef van het Varenscentrum in Terneuzen. ,,Maar daar zijn ook weer anderen voor in de plaats gekomen.” Het centrum houdt er rekening mee dat de Russen met Kerst nog steeds in de haven liggen. ,,Dan gaan we ze maar eens extra vertroetelen", zegt Verhoef.