Run op kaarten voor Maikel Harte

Harte speelt in december zijn eindejaarsvoorstelling De knop om. Deze is drie keer te zien in De Mythe in Goes, twee keer in de Schouwburg in Middelburg en vier keer in het Scheldetheater in Terneuzen.

Donderdag aan het eind van de middag waren de voorstellingen in Goes en twee in Terneuzen zo goed als uitverkocht. Ook de andere voorstellingen gaan hard. Dat betekent dat op de eerste dag al naar schatting 4500 kaarten voor Harte waren verkocht.