Ruit ingegooid met brandbom bij dierenkliniek Terneuzen

Zonneweel­de in Nieuwvliet krijgt er luxe lodges bij: ‘Maar het campingge­voel verdwijnt nooit’

14 september NIEUWVLIET - Camping Zonneweelde in Nieuwvliet is de laatste jaren in een ander jasje gestoken. De vernieuwing is nog niet klaar. De parkmanager verzekert: ,,Iedereen kan hier vakantie vieren.”