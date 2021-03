Ruim vijf jaar cel geëist tegen ‘de Holleeder van Terneuzen’ voor reeks misdrijven

Op de Axelse Vlakte komt een fabriek die van suikerbie­ten bio-etha­nol maakt

8:00 WESTDORPE - Op de Axelse Vlakte aan het Kanaal Gent-Terneuzen gaat over twee tot drie jaar een fabriek draaien die bio-ethanol uit suikerbieten haalt. De suikerbiet als basis voor biobrandstof is niet nieuw. Wel het productieproces dat DSD uit Wemeldinge er op na houdt. ,,Voorheen werden bieten eerst omgezet in suiker, dat hoeft nu niet meer.”