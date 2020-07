Ruim 1000 automobilisten te hard bij Schoondijke

Eindelijk een bestemming voormalige Rabobank, de ‘lelijke puist’ van Aardenburg

12 juli AARDENBURG - Wonen in Aardenburg, de oudste stad van Zeeland (1187), is in trek. ,,Ik fiets vanuit mijn woonplaats Knokke veel door de streek”, aldus projectontwikkelaar Jac Haagen van Haagen Projects BV. ,,Altijd door Aardenburg, ik raak hier nooit uitgekeken. Een geweldige en vooral rustige plaats. Dus toen ik zag dat de vroegere Rabobank te koop stond wist ik het: hier is iets moois van te maken.”