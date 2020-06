Ruim 100 aanvragen voor extra gemaakte kosten vanwege dichte grens

De provincie heeft in overleg met de drie grensgemeenten (Hulst, Sluis en Terneuzen) een subsidie beschikbaar gesteld. Omdat België de grenzen heeft gesloten, moeten soms extra kilometers worden gemaakt om een bepaalde bestemmingen te bereiken. Dit zorgt voor Zeeuws-Vlamingen, en met name inwoners van de gemeente Hulst, voor extra kosten. Zij moeten omrijden via de Westerscheldetunnel en maken zo extra kilometers.