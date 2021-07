Rosann vertegenwoordigt Zeeland bij Popsport

Met of zonder vismijn: de ontwikke­lin­gen in het havenge­bied van Breskens gaan door

22 juli BRESKENS - De gemeente Sluis blijft strijden voor een vismijn in Breskens. De Holding Zeeuwse Visveilingen is veel te hard van stapel gelopen door alle activiteiten naar Vlissingen te verhuizen, vinden de wethouders Marianne Poissonnier en Jack Werkman. ,,Dat de knoop zo snel is doorgehakt, is niet fair.” En er gebeurt nog veel meer in het havengebied.