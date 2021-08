Ronald de Croock wil 15 meter hoge luchtwachttoren behouden: ‘De geschiedenis laten herleven is prachtig’

ZOMER 2021 EEDE - Letterlijk hoogtepunt: de luchtwachttoren in Eede (15 meter) moest Zeeuws-Vlaamse burgers beschermen als Russische vliegtuigen Nederland zouden binnenvallen. Ronald de Croock zet zich in om de toren te behouden én om Eede leefbaar te houden.

,,Ik ben een echte ‘Djeenaore’, ons dorp dat ontstaan is bij riviertje de Ee, ken ik goed”, vertelt Ronald de Croock (63). Hij is geboren en getogen in het buitengebied van Eede. Net als zijn vader die jaren in het vlas zat, maar overstapte op tuinbouw toen linnen minder populair werd. Ronald is zelf procesoperator in Terneuzen. Als voorzitter van de Eedese dorpsraad strijdt hij voor behoud van bijzonder militair erfgoed, de luchtwachttoren van Eede.

Een wandeling door Eede met De Croock is ook een reis door de geschiedenis. ,,Eede is al tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstaan, het groeide uit tot hét vlasdorp van Zeeuws-Vlaanderen.” Hij noemt trots dat koningin Wilhelmina op 13 maart 1945 in Eede terugkwam uit ballingschap en toont het monument dat herinnert aan die historische grensovergang. ,,Wist je dat de Duitsers in 1941 Eede samen met St. Kruis bij Aardenburg voegden?”

Bij het vieren van 60 jaar ‘grensovergang’ in 2005, voerde de Dorpsraad samen met andere dorpsbewoners een historisch schouwspel op. De raad besloot dat jaar ook de luchtwachttoren op te knappen. Die toren is gebouwd in 1954 en stamt uit de tijd van Koude Oorlog.

De Russen