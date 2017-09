Rolstoel vat vlam in woonzorgcentrum Terneuzen: vier gewonden

De bewoner die in de rolstoel zat is eerst gekoeld en daarna per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De andere slachtoffers zijn ter plaatse behandeld.

De brand in de rolstoel was al snel geblust. Door de brand is er flinke rookontwikkeling in het gebouw ontstaan. De brandweer is na het veiligstellen van de bewoners het pand gaan ventileren. Hoe de rolstooel vlam kon vatten is nog niet bekend, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zeeland weten.