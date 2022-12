Rolschaatsen, zingen en snert om het warm te krijgen tijdens Winterfever in Terneuzen

Je kunt je het haast niet meer voorstellen, maar hoe anders was het vorige winter: tijdens de derde lockdown was er helemaal niets mogelijk om ook maar een beetje kerstgevoel aan te wakkeren. Nu is dat gelukkig weer anders. Op en rond de Markt in Terneuzen kan daarom ook het evenement Winterfever weer plaatsvinden.

Vanaf vrijdag tot en met zondag 8 januari staat er een overdekte rolschaatsbaan met wintercafé op de Markt. Daar kun je rolschaatsen op (disco)muziek. Heb je geen rolschaatsen? Dan kun je ze ter plaatse huren.

De rolschaatsbaan is het centrale punt van Winterfever, maar er is meer te doen. Zo is er zondag in de Grote Kerk een kerstspecial van het meezingevenement Terneuzen Zingt! Marjolein Polfliet en Arjan Verdoorn zingen vanaf 14 .00 uur populaire kerstliedjes. Dat doen ze tot 15.30 uur, zodat voetballiefhebbers op tijd naar de WK-finale kunnen kijken.

Op woensdag 21 december is er een rollerdisco. Twee dagen later is er een borrel met live kerstshow door zanger/gitarist Gino Buysrogge. Op zaterdag 24 december is er een kerstbingo. Voor liefhebbers van de Disney-film Frozen is er op 28 december en 4 januari een meet & greet met Anna en Elsa. Tijdens een snertmiddag op donderdag 29 december zijn er optredens van Martin Dierickx, Sjacko de Braal, Hans van der Werf en ‘Big Willem’. Alle aanvangstijden zijn te vinden op de website van Stad Terneuzen.

Kerstsamenzang bij de Willibrordustoren

Los van Winterfever vindt er donderdag 15 december nóg een meezingevenement plaats in de binnenstad van Terneuzen. In de ‘groene kathedraal’ achter de Willibrordustoren staat er vanaf 19.30 uur een kerstvolkssamenzang plaats. Deze samenzang is een initiatief van vrijwilligers vanuit het Leger des Heils, de Protestantse Gemeente Terneuzen en de Elisabethparochie.