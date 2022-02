Roep om openhouden kerncentrale Doel klinkt steeds luider in België

Hou tenminste één kernreactor aan de Schelde in Doel en één aan de Maas in Tihange in bedrijf. Binnen de Belgische politiek lijken alleen de groene partijen nog onverminderd vast te houden aan het besluit te stoppen met kernenergie in 2025.

België wil overstappen op duurzame energie en dat aanvullen met elektriciteit opgewekt door gascentrales. Maar de gasprijzen rijzen de pan uit en men is beducht voor de afhankelijkheid van het buitenland, met name Rusland.

‘Keep the lights on’

,,De context in ons land en in Europa is dermate gewijzigd dat het nu niet te verantwoorden is om in 2025 een volledige kernuitstap door te voeren”, aldus de werkgeversorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Onder het motto ‘Keep the lights on’ is door de ondernemers een website geopend waar burgers een petitie voor het openhouden van de kerncentrales kunnen ondertekenen.

In Doel zijn vier kernreactoren in bedrijf. Doel 1 en Doel 2 zijn in gebruik genomen in 1975, Doel 3 in 1982 en Doel 4 in 1985. Het pleidooi is om Doel 4 te laten draaien.

De vraag is hoe reëel die wens is. Exploitant Engie liet begin december weten dat het te laat is om het besluit alle kerncentrales in 2025 te sluiten terug te draaien. Om de jongste reactoren Doel 4 en Tihange 3 na 2025 in bedrijf te houden is een jarenlange voorbereidingstijd nodig. De centrales zouden minstens een levensduurverlenging van tien tot twintig jaar moeten krijgen.