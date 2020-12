Rode kool, spruitjes, stoofperen: dagelijkse kost van Eetwinkel Valk in Oostburg gaat er goed in

Rode kool met een gehaktbal. Spruitjes, stoofperen of erwtensoep. Dagelijkse kost doet de magen nog altijd knorren, weet John Valk. Hij bereidt iedere week honderden verse maaltijden, veelal Hollandse pot. ,,Op vrijdag is het visdag, zoals de katholieken vroeger gewend waren. In het weekend maken we ook luxere gerechten, met scampi’s of varkenshaas.”