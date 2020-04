Rockfestival Vogelrock in Vogelwaarde verplaatst naar volgend jaar september

Wester­schel­de lag vol mijnen eind WOII: 237 in één maand geruimd

28 april De haven van Antwerpen was in de Tweede Wereldoorlog cruciaal voor de bevoorrading van de geallieerde troepen. Cor Heijkoop vertelt in zijn nieuwe boek Zeeslagveld Schelde hoe moeilijk het was om de Westerschelde veilig te houden.