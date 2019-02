Robotapotheek Oostburg wordt 's nachts bediend vanuit Vlissingen

Dat antwoordt wethouder Jack Werkman op vragen van CDA Sluis. De nachtapotheken in Terneuzen en Goes zijn per 1 februari dicht. Alleen de dienstapotheek in Vlissingen blijft open en wie niet kan reizen, krijgt medicijnen aan huis bezorgd. Om te voorkomen dat inwoners van de gemeente Sluis vanuit hun woonplaats wel heel ver moeten reizen, krijgt Oostburg een robotapotheek zodat er 's nachts ook medicijnen ‘uit de muur’ gehaald kunnen worden.

Alleen is dat nog niet zover, signaleert CDA Sluis. De fractie vraagt of de sluiting van nachtapotheek Terneuzen niet uitgesteld kan worden tot de robotarm klaar is. Dat kan niet, zegt wethouder Werkman. Subsidie om de apotheken open te houden, stopte per 1 januari. ,,Maar we hebben straks 24 uur per dag apotheekzorg in de gemeente Sluis.” Wanneer de robotarm precies gaat werken, is nog niet bekend.