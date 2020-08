Robert zoekt oud-leerlingen van de LTS in Hulst. ‘We willen mensen bij elkaar brengen’

De Technische school sloot in 1970 en ging op in het Reynaertcollege. Vanaf 1906 werden mensen opgeleid in de studierichting elektrotechniek, metaal bewerken, timmeren, bouwtechniek en weven. ,,De meesten gingen werken bij een bedrijf in Zeeuws-Vlaanderen. Al die mensen willen we nog eens bij elkaar brengen om herinneringen op te halen en elkaar weer te ontmoeten”, weet Asselman. Hij was leerling van 1963 tot en met 1967.