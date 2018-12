Rijkswaterstaat wil nog erger voorkomen bij rotonde Hoek

Gevolgen

,,We weten nog niet wat de oorzaak is van het ongeval van zaterdag”, laat Rijkswaterstaatwoordvoerder Edwin de Feijter weten. Het viel Rijkswaterstaat ook op dat bij beide ongevallen de auto’s over de rotonde doorschoten, richting de fietstunnel. ,,We onderzoeken nu hoe we de gevolgen van deze ongevallen kunnen beperken. Wat er gebeurd is, is al droevig genoeg maar de gevolgen hadden nog ernstiger kunnen zijn.”