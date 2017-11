Rijkswaterstaat onderzoekt veiligheid dijk en gezondheid omwonenden Perkpolder

De dijk is in 2015 aangelegd als onderdeel van Plan Perkpolder. De aannemer heeft daar 275.000 kubieke meter gereinigde grond voor gebruikt. Daarin zitten ook hergebruikte materialen. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de grond veel calcium heeft en een hoge pH-waarde bevat. Samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Deltares (onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond) doet het daarom een vervolgonderzoek. Daaruit moet blijken over die grote hoeveelheid calcium en hoge pH-waarde schadelijk is.

'Bij het vervolgonderzoek zal worden nagegaan of de hoge waarden effect hebben op het grondwater, en of de dijk (ook op termijn) sterk genoeg is', is te lezen in een brief van Rijkswaterstaat. 'Vooral alle zekerheid wordt eveneens nagegaan of tijdens de verwerking van de grond omwonenden of werkers gezondheidsrisico's hebben gelopen'.