Rijk tast diep in de buidel voor Zeeuws-Vlaamse scholen: 19 miljoen

OOSTBURG - De financiering van het plan om de toekomst van het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen te redden, lijkt rond. Het Rijk, de provincie en de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn het eens over de verdeling van de kosten. De volksvertegenwoordigingen moeten wel nog instemmen.

Er is, verdeeld over vier jaar, zo’n 22 miljoen euro nodig om handen en voeten te geven aan het toekomstplan van de ‘Taskforce Toekomst Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen’, dat vorige maand werd gepresenteerd. Daarmee moet voorkomen worden dat het Zwin College in Oostburg en later ook het Reynaertcollege in Hulst omvallen.

Er wordt onder meer ingezet op een fusie van de scholen in Terneuzen en meer samenwerking tussen de overblijvende drie scholen. Ook is er alvast geld gereserveerd voor een onderwijskundig plan – dat wordt de komende maanden uitgewerkt door de schoolbesturen.

19 miljoen euro van het Rijk

Het Rijk doet een flinke duit in de zak. Meerdere ministeries leggen samen zo’n 19 miljoen euro op tafel. De rest, een kleine vier miljoen in vier jaar tijd, wordt eerlijk verdeeld tussen de provincie en de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst.

De gemeenteraden en Provinciale Staten moeten nog wel akkoord gaan. De raden praten er deze week over in commissieverband, besluitvorming volgt in december. De Statencommissie economie leek afgelopen week alvast bereidwillig.

Ook de onderwijswethouders in Zeeuws-Vlaanderen vinden het plan prima te verdedigen bij hun gemeenteraden. “Kijk eens wat het Rijk bijdraagt”, geeft Cees Liefting (Terneuzen) aan. “Dat gaat om veel geld. Ik snap heel goed dat ze in Den Haag verwachten dat wij ook een duit in het zakje doen.”

Wethouder Jack Werkman (Sluis) is het daarmee eens, maar wijst nadrukkelijk ook naar de scholen. “We dragen nu bij aan een plan waarin nog geen onderwijsvernieuwingen zijn opgenomen. De scholen moeten echt hun verantwoordelijkheid nemen en doorpakken, ook als dat leidt tot moeilijke besluiten.”

Een toekomstplan moet de komende maanden vorm krijgen. Werkman wil meekijken bij de totstandkoming ervan. “Als we er zoveel geld insteken, vind ik dat we wel mogen meedenken en adviseren.”

Eigen broek ophouden

De visie moet ertoe leiden dat de scholen over vier jaar de eigen broek kunnen ophouden. Dan is ook de landelijke wetgeving veranderd, hoopt wethouder Frank van Driessche (Hulst). “Zodat er structureel meer geld naar onderwijs in dunbevolkte gebieden en krimpregio’s gaat, en niet alleen incidenteel, zoals nu.”

Van Driessche vraagt daarnaast aandacht voor het voortbestaan van peutergroepen op basisscholen. Die moeten voorkomen dat kinderen al vroeg naar Vlaanderen vertrekken. Daar is onderwijs vanaf 2,5 jaar (zo goed als) gratis.