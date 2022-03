Rijbewijs ingevorderd van roekeloos vluchtende snorfietser in Terneuzen

Een motoragent wilde de snorfietser woensdagavond controleren op de Watermunt in Terneuzen. De bestuurder had daar alleen geen zin in en besloot er vandoor te gaan. Tijdens de vluchtactie reed hij volgens de politie op een roekeloze manier en met gevaarlijke snelheden door de wijk. Uiteindelijk gaf de snorfietser het op en staakte zijn vluchtpoging. Zijn rijbewijs is toen ingevorderd en zijn snorfiets is meegenomen voor een controle op de rollerbank. Uit die controle bleek dat het voertuig veel te hard kon; de snorfiets kon 55 km/u rijden terwijl het maximum voor zo een vervoersmiddel 25 km/u is. De officier van justitie zal uiteindelijk beslissen wat er met het rijbewijs van de bestuurder zal gebeuren.