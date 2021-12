Richard en Irene hebben een heel bijzonder huis: alsof je in de achttiende eeuw bent beland

HULST - Wauw. Dat is het eerste dat je denkt als je de salon binnen stapt in het huis van Richard en Irene Lensen in Hulst. Alsof je in de achttiende eeuw bent beland. ,,Mensen zeggen wel eens; jullie wonen in een museum. Zo zien we dat niet, we wonen hier gewoon.”

Een sierlijke tafel uit 1750 met marmeren blad en rijke versieringen, zetels die zo in het paleis van Lodewijk XV hadden kunnen staan en een kroonluchter aan het plafond. Richard en Irene Lensen hebben hun huis in Hulst met veel liefde voor geschiedenis ingericht. Ze zijn allebei afgestudeerd archeoloog en houden van spullen met een verhaal.

Die zijn er genoeg. De benedenverdieping is voornamelijk achttiende-eeuws ingericht, de studeerkamer zeventiende-eeuws en de slaapkamer is Napoleontisch. ,,Het bed komt uit een kasteeltje bij Brussel", zegt Richard. De hal en kinderkamer zijn in de stijl van het huis: de jaren dertig.

Meedenken met het huis

Vierenhalf jaar geleden kochten ze hun woning in Hulst en knapten die op met behoud van de originele indeling. ,,Je moet met een huis meedenken", zegt Richard. Per kamer keken ze naar de stijl die er het beste bij paste. ,,Dat groeide organisch", zegt Irene. Het resulteerde in een interieur met een wauw-effect en veel mooie details.

Zo hebben de plafonds sierlijsten, ornamenten en er is zelfs een plafondschildering met engelen. Door Richard gemaakt. ,,Het is een kopie naar het plafond in museum Mayer van den Bergh in Antwerpen.” Hij schilderde ook het Gezicht op Hulst van Cornelis de Vos uit 1628 na als wanddecoratie en maakte zelf de sierornamenten op de muren.

Volledig scherm Richard Lensen in zijn werkkamer, met zeventiende-eeuwse inrichting. © Gianni Agosti

Bijzondere japon

Richard en Irene haalden hun meubilair overal vandaan: antiekzaken, rommelmarkten in Frankrijk en België maar bijvoorbeeld ook online. Eén van de online vondsten was een hele bijzondere: een originele jurk uit circa 1760, die een plek in de woonkamer heeft gekregen. ,,Het is een robe à la française. Die heet zo vanwege de manier waarop de jurk gesneden is.” De japon heeft allerlei verfijnde details, zo zijn er kleine kraaltjes opgestikt in een patroon.

Quote Naar een schrobput­je werd vroeger vuil toe geveegd, zodat je het er makkelijk uit kon pakken.” Richard Lensen, Archeoloog

Van de woonkamer kom je in de bibliotheek en bijkeuken. Je zou het niet zeggen, maar dat gedeelte is er pas vorig jaar aangebouwd. Bij de bouw zijn veel oude materialen gebruikt. In de bijkeuken is het materiaal van een houten bedstee gebruikt voor het plafond en er staat een achttiende-eeuwse spoelbak met pomp. In de eveneens oude vloer zit een schrobputje. ,,Daar werd vroeger vuil naartoe geveegd, zodat je het er makkelijk uit kon pakken.” De achtergevel is gemetseld met oude steen, op de manier zoals dat in de achttiende eeuw werd gedaan. ,,Ik ben van de details.”

Glazen van betovergrootvader

Ook familiegeschiedenis speelt een belangrijke rol in de inrichting van huize Lensen. In de salon hangt een houten portret van betovergrootvader H.P. Lensen. Hij had een herberg in Zaamslag, de Vlasbloem, en ving er mensen op tijdens de Eerste Wereldoorlog. In een antieke kast in rococo-stijl, rijk versierd maar met speelse elementen, staan memorabilia. ,,Ik heb glazen uit 1900, die uit zijn herberg komen, zijn zakhorloge en een traptrede uit het keldertje.”

Quote Ik leef graag met, maar niet ín het verleden Richard Lensen, Archeoloog

Huis is geen museum

Ernaast staat een kastje uit de jaren vijftig, dat van Richards oma is geweest. ,,Het trouwservies van mijn opa en oma staat erin en hetzelfde kleedje lag erop.” Het past qua stijl niet bij de rest, maar dat geeft ook niet: het huis is geen museum, zegt Richard. ,,Zo zien we dat niet, we wonen hier gewoon. Ik leef graag met, maar niet ín het verleden. We kopen ook nieuwe dingen. En we koken niet in een ketel boven een vuur, we hebben gewoon een moderne keuken en badkamer.” En een televisie, maar die zit verstopt achter een antiek deurtje.

Volledig scherm In de bijkeuken staat een achttiende-eeuwse spoelbak met pomp. © Gianni Agosti