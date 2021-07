Richard Bleijenberg vindt het geluk in kleine dingen: ‘Een bloem, een kwakende rugstreeppad, de lach van een kind’

Richard Bleijenberg is, of was, het allemaal. Dit voorjaar verscheen het boekje ‘Van Saeftinghe tot Nieuw-Namen’, een uitgave van de provincie Zeeland vooruitlopend op de komst van het Grenspark Groot Saeftinghe. In het geschrift zijn verhalen van Bleijenberg opgetekend. Verhalen over Het Verdronken Land en de Meester Van der Heijdengroeve. En verhalen over zijn jeugd, het leven in een arm grensdorp en de bijzonderheden van Nieuw-Namen, de enige plek in Nederland waar aardlagen aan de oppervlakte komen, die drie miljoen jaar geologische geschiedenis laten zien.