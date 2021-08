Ria en Ans gaan kleiner wonen, maar wel in hun eigen dorp

TERNEUZEN - Kleiner gaan wonen in je eigen dorp, da’s zo makkelijk nog niet. Maar her en der zijn er nu toch wat appartementen in aantocht, zoals in Sluiskil en Zaamslag. Ans van Puyvelde (66) en Ria de Pooter (52) springen een gat in de lucht: zij gaan in een appartement wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. ,,Ik woon hier al 43 jaar, ik wil hier helemaal niet meer weg.’’