Ria en Ans gaan er voor: straks wonen zij in een appartement in hun vertrouwde dorp

North Sea Port doet snel onderzoek naar ijzervre­ten­de bacterie: ‘We willen weten wat er precies loos is’

26 augustus TERNEUZEN - North Sea Port is geschrokken van de ijzervretende bacterie die is aangetroffen in de jachthaven van Zelzate. De grensoverschrijdende haven gaat nu op korte termijn de waterkwaliteit in het hele Kanaal Gent-Terneuzen onderzoeken. ,,We willen weten wat er precies loos is”, zegt woordvoerder Johan Bresseleers.