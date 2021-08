‘Ria bedankt!’ klinkt door Koewacht wanneer Ria Buys (88) haar laatste friet bakt

Kleurige Tibetaanse vlaggetjes fleuren Terneuzen op: ‘Heel de stad moet vol!’

20 augustus TERNEUZEN - ‘Oog hebben voor elkaar is anders dan goed kunnen zien.’ Zo! Denk daar maar eens over na. Wilt u nog meer teksten lezen om eens even bij stil te staan? Ga dan maar eens naar de Oostkolk in Terneuzen. Die wordt sinds een paar dagen omringd door een lang lint Tibetaanse vlaggetjes.