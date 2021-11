Reynaertcollege Hulst overweegt weer online lessen

Elf jaar aan werken van Johnny Beerens te zien in Axel: ‘Eén grote signatuur, het ultieme voor een kunstenaar’

AXEL - Drie weken lang heeft kunstenaar Johnny Beerens gezwoegd op de inrichting van zijn tentoonstelling Getekend door de Zee in museum Het Warenhuis in Axel. Nu is de expositie eindelijk te bezoeken. ,,Bijna alles wat ik de laatste elf jaar heb gemaakt, hangt hier.”

16 november