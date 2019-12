Reynaertcollege doet energiedrankjes in de ban

Het schoolbestuur laat weten dat de verkoop én het drinken van energiedrankjes na de kerstvakantie niet meer is toegestaan. Dit besluit wordt opgenomen in het leerlingenstatuut en in de lessen wordt aandacht besteed aan de gevaren van energiedrankjes. Op de twee andere middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen, het Zwin College en het Lodewijk College, geldt het verbod (nog) niet, maar wordt er over nagedacht.