Reynaert maakt zijn entree als paasvos met een boodschap: ‘Vier Pasen thuis’

12:50 TERNEUZEN - Boodschappen doen, een luisterend oor bieden via de telefoon of een kleine reparatie uitvoeren, Stichting Present in Terneuzen biedt één op één hulp in deze coronacrisistijd. Zo'n veertig vrijwilligers staan klaar, maar veel om handen hebben ze tot nu toe niet.