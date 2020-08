Reuzenrad en dagelijkse lichtshow moet toeristen weer naar Cadzand trekken

REPORTAGE Yoga met een zeehond als publiek: ook sporters maken gebruik van de Zeeuws-Vlaam­se stranden

15 augustus RETRANCHEMENT/CADZAND/PERKPOLDER - Even geen parasols, ligbedden of zandkastelen. Op de Zeeuws-Vlaamse stranden wordt ook veel gesport. In de vroege ochtend, avond of gewoon overdag tussen de badgasten.