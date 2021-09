Reuzenpop vraagt om aandacht voor jonge vluchtelingen

Voor de geboorte van Little Amal moeten we naar het Londense Good Chance Theatre van Joe Murphy en Joe Robertson. Zij trokken naar het vluchtelingenkamp in het Franse Calais waar ze het Theatre Of Hope stichtten. Hun ervaringen daar kregen een vervolg in de gelauwerde voorstelling The Jungle, gebaseerd op het leven van de alleenstaande minderjarigen in het kamp. Little Amal was een personage in die voorstelling en kreeg een nieuw leven als reuzenpop in het project The Walk. Die pop van ruim 3,5 meter hoog is een creatie van de Handspring Puppet Company uit Kaapstad.