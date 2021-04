Restaurantrally door West-Zeeuws-Vlaanderen

Lions Club West-Zeeuws-Vlaanderen en Lions Club Zostera willen zo de uitbaters van restaurants een hart onder de riem steken. ,,Onder de deelnemers is ook een aantal pas gestarte ondernemers (Fris in Cadzand-dorp, Zilt & Zout in Retranchement en Celeste in Zuidzande), die we zo een steuntje in de rug willen geven’’, vertelt Margo Calon van Zostera. Daarnaast doen ook Eigenwijs in Oostburg, De Buut in Schoondijke, De 6 Linden in Aardenburg en Mauritshof in IJzendijke mee.