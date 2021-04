Restaurant Rally vult 300 magen

SCHOONDIJKE - Uit eten is nog steeds een utopie. Afhalen is een optie, dus bedacht serviceclub Lions West Zeeuws-Vlaanderen de Restaurant Rally; restauranthouders konden een boterham verdienen, de gasten gingen op het eind van de rit met een volle kofferbak aan lekkers naar huis.

Honderddertig auto's met in totaal driehonderd passagiers vertrokken zondag vanaf 14.30 uur voor een culinaire afhaaltocht door de streek. Zij deden aan de hand van een kaartje in totaal zeven restaurants aan en overal kregen ze een gerecht mee.

Vlees, vis of vegetarisch

De restaurants boden voor iedereen wel iets naar zijn of haar gading. Zowel gerechten vlees, vis of vegetarische varianten, stonden op het menu. Van een vispannetje en risotto met varkenshaas tot asperges met ham, een tartelette en een cheesecake met vers fruit. Aangezien de deelnemers niet mochten uitstappen bij de etablissementen, zorgden de Lions-leden voor het brengen van de gerechten naar de auto. Zo hoefden de restaurants geen extra personeel in te schakelen .

Quote Wij moesten wel goed opletten. We waren ergens fout gereden en we waren niet de enigen Petra van Oosten, Deelneemster Restaurant Rally

‘Geen idee of het allemaal op komt’

Behalve drie nieuwe restaurants; Fris in Cadzand, Zilt & Zout in Retranchement en Céleste in Zuidzande, deden ook de gevestigde tenten Eigenwijs in Oostburg, Mauritshof in IJzendijke, De Buut in Schoondijke en De 6 Linden in Aardenburg mee aan deze bijzondere rally.

De deelnemers waren zeer te spreken over het project: ,,Goed geregeld!", zegt Petra van Oosten. ,,Wij moesten wel goed opletten. We waren ergens fout gereden en we waren niet de enigen. Eigen schuld, niet goed gelezen! Nu hebben we heel veel eten in de auto, geen idee of het allemaal op kunnen.”