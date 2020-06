Restaurant De Soute Vaert doet aan 'beerpairing’ in Terneuzen én brouwt zelf bier

,,Hoe nu verder?", dacht Jos Huijgens heel even op 15 maart. Een week later zou restaurant De Soute Vaert voor het eerst de deuren geopend hebben. Een sprong in het diepe voor de eigenaar van brouwerij De Kip uit Ossenisse, maar hij had er alle vertrouwen in: een restaurant dat zich richt op ‘beerpairing’, het combineren van bier en eten, was er nog niet in de omgeving. En toen kwam de lockdown...