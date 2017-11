Remy Verdurmen (75) uit Hulst nog steeds spoorloos

Zwin College hangt aan de lippen van Bataclan overlevende FerryZandvliet

20:55 OOSTBURG -,,Ik dacht écht dat ik doodging. Ik heb me schrapgezet en gedacht: Die kogel komt zo. En dan is het zwart in een keer." In de aula van het Zwin College in Oostburg is het oorverdovend stil. Driehonderd leerlingen hangen anderhalf uur ademloos aan de lippen van Ferry Zandvliet. Daar kunnend e docenten een puntje aan zuigen.