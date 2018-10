Rel over 'diefstal' inventaris van kerk in Sint Jansteen

Tom Genbrugge en Goderic Van den Brande kochten de dorpskerk deze zomer. Ze willen zelf in de kerk wonen, er een bed and breakfast in beginnen en er ook een ambachtelijke micro-brouwerij, voor cider en honingwijn, en een distilleerderij onderbrengen. De plannen worden echter overschaduwd door een juridische strijd tussen het stel en het parochiebestuur.

Vlak voor de koopovereenkomst bij de notaris werd getekend, zijn leden van het kerkbestuur nog in de kerk geweest om wat laatste spullen weg te halen. Dat daarbij onder meer beelden van de biechtstoel werden gewrikt, de communiebank in stukken werd gezaagd en het bronzen deksel van de doopvont werd weggenomen, was volgens Genbrugge niet de afspraak.

In der minne

Pastoor Wiel Wiertz maakte excuses voor de gang van zaken, maar stelde dat volgens de regels van het bisdom inventaris die met de katholieke eigenheid van de kerk te maken heeft, niet mag achterblijven na een verkoop. Een gesprek tussen de nieuwe eigenaren en het parochiebestuur werkte niet verhelderend. Het stel stapte naar de politie om aangifte te doen van het ontvreemden van goederen, koos er uiteindelijk toch voor de zaak in der minne te schikken, maar de parochie wilde volgens Genbrugge niet ingaan op de ingebrekestelling. ,,Dit vinden wij tijdrekken." Voor de nieuwe eigenaren is de maat nu vol. ,,We hebben de dossiers in handen van onze advocaten gegeven."

Pastoor Wiertz stelt met klem dat van diefstal absoluut geen sprake is. ,,Wij hebben nooit spullen van een ander gestolen. We hebben geen dingen weggehaald na de verkoop, het waren onze spullen, met katholieke identiteit, die we hebben veiliggesteld. Het tijdstip en de manier waarop waren wellicht onhandig gekozen en daar hebben we excuses voor gemaakt, maar het veiligstellen van onze inventaris moest nog vóór de verkoop gebeuren. We konden niet anders. Bovendien hebben we ook juist veel inventaris, zoals kerkbanken en bidstoelen achtergelaten."

Zo zag de doopvont eruit vóór de verkoop. © Camile Schelstraete

Zo werd de doopvont achtergelaten, zonder koperen deksel. © Camile Schelstraete

Wiertz stelt dat hij met de nieuwe eigenaren in gesprek wil blijven om er alsnog samen uit te komen. Van de kwestie heeft het parochiebestuur wel geleerd. ,,Bij de verkoop van het kerkgebouw in Terhole hebben we heel minutieus een inventarislijst gemaakt, zodat er absoluut geen misverstanden over konden ontstaan wat zou achterblijven en wat we wilden behouden."