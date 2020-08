Rel in politiek Terneuzen gaat uit als een nachtkaars, bezuiniging op zorg blijft voor verdeeldheid zorgen

Zuiderburen De paarsen herrijzen altijd: Beerschot in zeven jaar tijd van amateurs naar top Belgisch profvoet­bal

25 augustus Beerschot is de leider in de Belgische eredivisie. Dat is een klein wonder. In een recent verleden voetbalde de Antwerpse club nog tegen amateurs in kleine dorpen. Een gevolg van het zoveelste bankroet. Acteur Gene Bervoets (64) die onlangs naar Zeeuws-Vlaanderen verhuisde, legt de magie van het paarse Beerschot uit.