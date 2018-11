Rekenkamer neemt jeugdzorg onder de loep

De uitvoering van jeugdzorg is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Het doel was een snellere, betere en effectievere jeugdhulp. Gebleken is dat de kosten de pan uit rijzen en dat de gemeenten kampen met flinke tekorten. De Rekenkamercommissie wil zich daarom buigen over de vraag hoe Hulst en Terneuzen omgaan met de (financiële) risico's bij het uitvoeren van jeugdzorgtaken. Ook moet helder worden hoe de toegang tot de jeugdzorg in beide gemeenten is georganiseerd en welke maatregelen de gemeenten nu al treffen om de risico's te beheersen.