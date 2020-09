Reizen met de bus wordt duur geintje voor reiziger uit Vogelwaarde: ‘Ik ben voor boodschappen minder kwijt’

Hasenbroekx toont vandaag in een filmpje op YouTube hoe hij zijn OV-kaart probeert op te laden bij onder meer de Plus supermarkt in Kloosterzande. Hij krijgt keer op keer een melding van een technische storing. Ook andere mensen die het proberen bij verschillende laadpalen in Zeeuws-Vlaanderen vangen bot, zo zegt hij. En omdat een kaartje kopen bij de buschauffeur vanwege corona niet meer mag, is hij gedwongen een ticket te kopen via een QR-code. Maar dat kost vier euro voor een enkeltje en bij een overstap nog eens vier euro, terwijl hij daar normaal gesproken niet extra voor hoeft te betalen. Hasenbroekx: ,,Als wij met zijn tweeën naar Hulst en terug reizen zijn we meer geld kwijt aan reiskosten dan aan de boodschappen.”