Rein (14) mist met carnaval en Vestrock niets in Hulst

Is het leuk om in Hulst te wonen?

,,Ik vind van wel, Hulst is groot genoeg. Alles is dichtbij, al mijn vrienden wonen hier. Ik houd niet van te grote en drukke plaatsen. Ik mis in Hulst niets, er zijn veel leuke evenementen. Jammer dat carnaval volgend jaar niet doorgaat. Normaal ga ik alle dagen. Dan ga ik met vrienden wat in de stad eten of ergens chillen. Vorig jaar ben ik op maandag met carnaval voor het eerst naar de Ulster Ouse Mafia geweest, dat was gaaf.”