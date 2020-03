Registratieplicht Nederlandse auto's voor Gent van de baan

Sinds 1 januari mogen oude(re), vervuilende auto's een groot deel van Gent niet meer in. De Stad Gent hanteerde tot vandaag een registratieplicht voor alle buitenlandse voertuigen omdat er geen toegang was tot de voertuiggegevens van andere landen. Daarom moet elke buitenlandse wagen - ook gloednieuw of elektrisch - zich eerst registreren. Die registratieplicht vervalt nu specifiek voor Nederlandse voertuigen.

De Stad Gent maakte een koppeling met het kentekenregister van de RDW, waardoor de toegang van Nederlandse voertuigen nu automatisch kan worden bepaald. Verwacht wordt dat deze maatregel, als de coronacrisis is geweken, het aantal overtredingen van Nederlandse bezoekers drastisch zal verminderen. Mensen die niet van de registratieplicht wisten, kregen een boete van 150 euro per dag. Cabaretier Marc-Marie Huijbregts was ook de klos, hij beklaagde zich deze week in De Wereld Draait Door over de situatie, waar volgens hem ‘geen hond’ van op de hoogte is. In totaal kregen al duizenden Nederlanders de afgelopen maanden een bekeuring.