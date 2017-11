Regio moet bloeden voor onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Het middelbaar onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen kampt met twee problemen. Ten eerste daalt het aantal leerlingen en ten tweede sturen ouders inmiddels 1200 kinderen naar Belgische scholen. Het Zwin College in Oostburg is mede daardoor in acute nood geraakt. De school, die nog maar 870 leerlingen telt, staat inmiddels onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie.

Als er niks gebeurt, valt het Zwin College als eerste om. Omdat schoolbesturen er onderling niet uitkwamen, is een onafhankelijke werkgroep ingesteld. Eind oktober presenteerde deze Taskforce Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen een radicaal plan: een bestuurlijke fusie van alle vier scholen per 1 augustus 2018 en een noodzakelijke samensmelting van het Zeldenrust-Steelant College en De Rede in Terneuzen.

Weglekken bestrijden

Eenmalig vergt dat tien miljoen euro, waarvan vier miljoen voor een sociaal plan waarmee oudere en daarmee 'te dure' docenten vervroegd zouden kunnen afzwaaien. Doel is volwaardig onderwijs te behouden op de flanken Hulst en Oostburg. Het onderwijs centraliseren in Terneuzen betekent dat er nog meer scholieren uitwijken naar België. Dat moet worden voorkomen, want per leerling vergoedt het Rijk 7000 euro, onderstreepte François Babijn van de Partij voor Zeeland. Kees van den Berge (SGP): ,,We moeten beginnen met het weglekken van leerlingen te bestrijden. Daarnaast moeten we nagaan of we via een regiodeal met het Rijk nog wat geld kunnen binnenhalen.''