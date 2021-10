Regen? Geen probleem: Sem (6) is blij dat hij eindelijk een voetbaltoernooi kan spelen

Tunnel Tolvrij waarschuwt voor vertra­gings­tac­tiek: tol kan volgend jaar worden afgeschaft

DEN HAAG - De Westerscheldetunnel kan in januari tolvrij zijn, betoogt de Stichting Zeeland Tolvrij. Zij ziet de onlangs in een draaiboek aangekondigde onderzoeken als ‘een vertragingstactiek'. In een brief aan de Tweede Kamer wordt gevraagd de tunnel het komend jaar tolvrij te maken.

25 oktober