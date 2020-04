Reeën nemen een duik in de Westerschelde. ‘Zoiets heb ik nog nooit gezien’

Jochem was net een kwartiertje onderweg voor een rondje van een kilometer of 100. ,,Ik reed rond de 30 kilometer per uur, briesje schuin mee, redelijk op mijn gemakje.” Genietend van de omgeving zag hij op de Kanaaldijk tussen Kampen en Zeedorp iets dat hij nog nooit heeft gezien. ,,Drie reeën in het water. Het was zo mooi dat ik even ben afgestapt en mijn telefoon heb gepakt om wat foto’s en een video te maken.”