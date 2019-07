Recordaantal nachtzwemmers in zwembad Aardenburg

Eén keer per jaar gaat het openluchtzwembad van 22.00 uur tot middernacht open. ,,In de afgelopen jaren waren er zo'n drie- tot vijfhonderd bezoekers", zegt Germen Modde van Stichting Recreatiebad Elderschans. ,,Het bezoekersaantal hangt af van het weer. Soms koelt het 's avonds ineens flink af.” Dat was gisteren niet het geval en ook overdag was was het druk, er waren verspreid over de dag 1500 zwemmers.