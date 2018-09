Record: dit jaar al 119 warme dagen in Westdorpe

WESTDORPE - Opnieuw een weerrecord in Westdorpe. Maandag was de 119e warme dag van het jaar, ofwel een dag waarop de temperatuur boven de 20 graden uitkomt.

Dat is, in de bijna dertig jaar dat Westdorpe een KNMI-station heeft, nog niet eerder voorgekomen. Het vorige record stond sinds 2003 op 118.

Tot nu toe is het in Westdorpe bijna de helft van alle dagen dit jaar - 119 van de 260 - warmer geweest dan 20 graden: 9 in april, 20 in mei, 22 in juni, 30 in juli, 27 in augustus en 11 in september.

Zomers

Als het gaat om het aantal zomerse dagen (maximumtemperatuur 25 graden of hoger) is het record in Westdorpe al verpulverd. Dat stond sinds 2003 op 46. Maandag werd in Westdorpe de 58e zomerse dag van het jaar gemeten. Tot en met donderdag worden ook nog zomerse temperaturen verwacht.

Het aantal tropische dagen in 2018 (30 graden of warmer) staat in Westdorpe op 11. Dat is één minder dan het record uit zowel 1995 als 2006.

Dat zal waarschijnlijk blijven staan, want tropische dagen zijn na half september nog nooit gemeten. Zomerse dagen kunnen tot begin oktober voorkomen. Warme dagen zelfs tot eind oktober. Op 30 oktober 2005 werd het in Westdorpe nog 22,1 graden.

Vlissingen

In Vlissingen, waar al sinds 1906 wordt gemeten, heeft het aantal warme, zomerse en tropische dagen nog geen recordhoogte bereikt.