Reclame maken op nieuwe informatieborden bij Hulst

Sasse Mike is een echte, erkende indiaan

12:05 SAS VAN GENT - Mike van Ee uit Sas van Gent is een reislustig type. Niemand in zijn omgeving kijkt dan ook vreemd op als hij zegt dat hij deze maand een reis naar Canada maakt. Maar de reden van zijn reis? Die vinden ze maar wát bijzonder. Mike is namelijk een echte indiaan.