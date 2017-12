Rechtszaak over schaatsbaan op Markt in Sluis

Centrum voor Toptechniek: Huzarenstukje van samenwerking

7 december TERNEUZEN - Onder grote belangstelling is donderdagmiddag in mbo-school Scalda in Terneuzen het Centrum voor Toptechniek (CTT) geopend. ,,Een huzarenstukje van samenwerking", sprak CTT-voorzitter Jaap Gelok beeldend over de totstandkoming van het centrum.