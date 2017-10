Rechters Kasteelmoord weigeren op te stappen

De Kasteelmoord draait om de gewelddadige dood van kasteelheer Stijn Saelens uit Wingene, begin 2012. Er staan vier verdachten terecht. De advocaten van één van hen, R.L., dienden begin deze week een wrakingsverzoek in. Advocaten van een andere verdachte, A.G., sloten zich daar later bij aan.

Ze vinden dat de rechters moeten opstappen, omdat die niet voldoende onderzoek willen doen naar de vraag of de recherche informanten in een cel met IJzendijkenaar E. de C. zou hebben gezet. De C. is ook verdachte. Verklaringen van hem aan de vermeende infiltrant zijn schadelijk voor de andere verdachten.