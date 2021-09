Rechter weet ook niet hoe je een meute carnavallers je kroeg uitstuurt

video Levende standbeel­den in Terneuzen; da's schrikken, lachen en blaffen geblazen!

25 augustus TERNEUZEN - Opeens klinkt er woensdagmiddag een keiharde gil door de Steenen Beer in Terneuzen. Waaaah! Hij beweegt! Hij is echt! Hij kijkt me aan! Een levend standbeeld jaagt een winkelende mevrouw haast de stuipen op het lijf. Totdat hij met een joviale armzwaai haar schrik omtovert in een mooie lach.