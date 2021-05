Rechter bepaalt of Sandra H. in cel blijft voor moord op Ichelle; verdachte is niet bij de zitting

MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg bepaalt vandaag of de 45-jarige Sandra H. uit Aardenburg langer in de cel moet blijven. H. wordt verdacht van moord op de Oostburgse Ichelle van de Velde (29), van wie na een maandenlange vermissing het lichaam in delen werd teruggevonden.

H. komt vandaag niet zelf naar de rechtbank. ,,De reden vertel ik tijdens de zitting’’, zegt advocaat Pieter van de Kerkhof, die zijn cliënt eerder al een ‘ontkennende verdachte’ noemde. H. heeft in de afgelopen maanden meerdere verklaringen afgelegd waarvan de inhoud onbekend is. Vandaag buigt de rechter zich uitsluitend over het voorarrest van H. en pas in een later stadium volgt de inhoudelijke behandeling.

Moord met voorbedachten rade

De Vlaamse H. zit al sinds 9 februari vast nadat onder meer in haar winkel in Oostburg bloedsporen waren gevonden die gelinkt worden aan de toen nog vermiste Ichelle van de Velde. Binnen drie dagen verzwaarde het Openbaar Ministerie de aanklacht van vrijheidsberoving, naar doodslag en uiteindelijk naar moord met voorbedachten rade. Het lichaam van Ichelle was toen nog niet gevonden. Pas eind februari werd het lichaam op verschillende momenten in delen geborgen.

Ichelle van de Velde werd op 14 december vorig jaar voor het laatst levend gezien. Zij en Sandra H. waren bekenden van elkaar. Wat er precies tussen de twee is voorgevallen, is nog steeds niet bekend. Volgens Jeffrey van de Velde, Ichelle’s broer, hadden de vrouwen ruzie, zo vertelde hij vorige week in een interview met de PZC.

Verzegeld

Ichelle en H. hadden allebei een winkel in de Burgemeester Erasmusstraat in Oostburg: een naaiatelier en een spirituele zaak, met daartussen een café. De deuren van H’s ‘Spirituele Huisje Lotus’ zijn nog steeds verzegeld door de politie.

De tussentijdse zitting begint vandaag om 12.30 uur.

