Rechtbank houdt vier verdachten drugslab Westdorpe in de cel

BREDA – Veel verdachten in en rond het grote onderzoek Ketchikan, dat draait om een groot aantal crystal methlabs, zijn al vrij. De rechtbank in Breda was vandaag echter onverbiddelijk en hield vier mannen vast die werden aangetroffen in een lab in Westdorpe .

Het drugslab in Westdorpe was verstopt op een boerenerf aan de Kreekdreef. Daar lag eind november vorig jaar bijna 300 kilo van het zwaar verslavende goedje crystal meth, dat zijn bekendheid vooral kreeg door de misdaadserie Breaking Bad. Ook lagen er honderden liters halffabrikaat en grondstoffen. In totaal worden zes mannen verdacht van betrokkenheid bij de productie in Westdorpe. Een man uit Rotterdam en een man uit Boxtel werden eerder al voorlopig vrijgelaten. De vier verdachten uit Mexico en de Dominicaanse Republiek zitten nog vast. En dat blijft zo, omdat justitie en de rechtbank bang zijn dat ze de benen nemen zodra ze vrij komen.

Westdorpe was maar een radertje

Het lab in Westdorpe was een radertje in een groot crimineel netwerk dat meerdere crystal meth-labs beheerde. Onder leiding van de 60-jarige Chileen Marko C. zouden zij krachten van diverse netwerken hebben gebundeld: financiers, afnemers en technici. Voor de productie werden laboranten, oftewel koks, ingevlogen vanuit Midden- en Zuid-Amerika. Zij zijn de slaven van de drugswereld. Ook in Westdorpe werden ze vermoedelijk opgesloten om drugs te koken. Ze sliepen in een caravan op het erf en mochten er niet af. Eén van de vier heeft aangifte gedaan van uitbuiting en mensenhandel, bleek vandaag.

Het netwerk van criminele organisaties, dat op die manier onstond zou onder meer verantwoordelijk zijn voor crystal meth-labs in Baak (Gelderland), Vroomshoop (Overijssel), Poppel (België) en dus Westdorpe.

In november inhoudelijk behandeld

In het grote onderzoek rondom hoofdrolspeler Marko C. en enkele tientallen medeverdachten liet de rechtbank in Amsterdam vorig maand nog iedereen – inclusief de hoofdverdachten - vrij in afwachting van hun proces. Dat staat gepland vanaf april volgend jaar. De zaak van Westdorpe is echter losgekoppeld van het grote proces en wordt al in november inhoudelijk behandeld. Om die reden, en omdat de rechters net als justitie bang zijn dat de verdachten vluchten , moeten de vier in de gevangenis blijven.